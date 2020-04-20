Галина Петрова о спасении Валерия Гаркалина: «Он летел ласточкой вниз и схватился за шарф»
Галина Петрова стала гостьей передачи «Судьба человека». Актриса рассказала, как во время съемок сериала «Между нами девочками» спасла жизнь, упавшему с лестницы Валерию Гаркалину.
Актриса вспомнила, что после той истории окружающие начали приписывать ей роман с коллегой. Она не понимает, откуда пошли слухи, ведь между ними в те годы была только дружба.
«Мне приятно вспоминать о сериале. На площадке было много забавных случаев. Однажды мы доигрывали сцену в Доме культуры. Гаркалин, стоя на лестнице, оступился и полетел ласточкой вниз. В последний момент ему удалось схватиться за мой шарф и удержаться», - рассказала Петрова.
Актриса вспомнила, что после той истории окружающие начали приписывать ей роман с коллегой. Она не понимает, откуда пошли слухи, ведь между ними в те годы была только дружба.
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:04