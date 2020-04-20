«Счастье настигнет»: Чехова в коротком халате и вызывающей позе поздравила россиян с Пасхой

Анфиса Чехова остается верна своему образу вне зависимости от того, что происходит в мире, и какой праздник отмечают ее соотечественники. Так и православная Пасха не заставила артистку отказаться от любви к фото, на которых знаменитость демонстрирует оголенные части тела. На этот раз телеведущая позировала для праздничного снимка в коротком голубом халате, мало прикрывающем ее ноги. Лежа на подушках звезда держала на руках домашнего питомца, намереваясь поцеловать его в нос.Фото с собачкой Анфиса Чехова сопроводила стихотворением собственного сочинения, в котором описала, как «эпидемия успокоится» и «счастье нагрянет». Стихи телезвезды очень понравились ее подписчикам. Они назвали их мотивирующими и признались, что сейчас именно уверенность в светлом будущем более всего необходима для поддержания «боевого духа».В ответ на пожелания Чеховой, ее фанаты ответили тем же, поздравив артистку и всю ее семью с Пасхой. Фолловеры пожелали любимице оставаться такой же позитивной и энергичной, а также, что особенно актуально в нынешнее время,- не болеть.