Виктория Романец о матери в день ее рождения: «Самая ранимая, добрая и жизнерадостная»

Виктория Романец опубликовала фотографии, на которых запечатлены разные периоды в жизни женщины. В комментарии бывшая участница реалити-шоу рассказала, что сегодня утром спросила у своей родительницы, понимает ли она, что у нее есть взрослая дочь. Ангелина Власюк ответила, что чувствует себя маленькой девочкой, которая еще ходит в детский сад. Также Виктория Романец написала матери: «Живи так же, люби жизнь и себя, каждый момент, каждую секунду и живи сегодняшним днём».В конце публикации Виктория Романец сообщила, что ее родственница по-прежнему такой же ранимый и свежий цветок, как на архивных фотографиях, и пожелал ей хранить это состояние души вечно. Подписчики присоединились к словам звезды «Дом-2». Многие пожелали Ангелине Власюк оставаться такой же позитивной, счастливой и здоровой.