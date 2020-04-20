Владимир Соловьев сравнил с рекламой кулинарной книги пасхальное обращение Зеленского
Владимир Соловьев высказался о пасхальном обращении Владимира Зеленского к жителям Украины. Журналист сравнил его с рекламой кулинарной книги.
Зеленский в своем обращении рассказал, что Украина возвращается к давним традициям, в которых нет места готовым продуктам и доставкам еды. Местная кухня, по словам президента, является самой вкусной в мире.
Журналист считает, что Зеленскому сейчас нужно решать проблемы с коронавирусом и разрущающейся экономикой. Несмотря на это, политик рассуждает о тимбилдинге и еде, передает «ПолитЭксперт».
Зеленский в своем обращении рассказал, что Украина возвращается к давним традициям, в которых нет места готовым продуктам и доставкам еды. Местная кухня, по словам президента, является самой вкусной в мире.
«Удивлен, что Зеленский столько времени уделил кулинарии. Вы кого избрали на пост президента? Он что поваренную книгу пиарит? Что он может приготовить кроме яичницы, да и то, наверное, не своей?» - спрашивал Соловьев в эфире канала «Россия 1».
Журналист считает, что Зеленскому сейчас нужно решать проблемы с коронавирусом и разрущающейся экономикой. Несмотря на это, политик рассуждает о тимбилдинге и еде, передает «ПолитЭксперт».