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Владимир Соловьев сравнил с рекламой кулинарной книги пасхальное обращение Зеленского

Владимир Соловьев высказался о пасхальном обращении Владимира Зеленского к жителям Украины. Журналист сравнил его с рекламой кулинарной книги.
Владимир Соловьев сравнил с рекламой кулинарной книги пасхальное обращение Зеленского

Зеленский в своем обращении рассказал, что Украина возвращается к давним традициям, в которых нет места готовым продуктам и доставкам еды. Местная кухня, по словам президента, является самой вкусной в мире.
«Удивлен, что Зеленский столько времени уделил кулинарии. Вы кого избрали на пост президента? Он что поваренную книгу пиарит? Что он может приготовить кроме яичницы, да и то, наверное, не своей?» - спрашивал Соловьев в эфире канала «Россия 1».

Журналист считает, что Зеленскому сейчас нужно решать проблемы с коронавирусом и разрущающейся экономикой. Несмотря на это, политик рассуждает о тимбилдинге и еде, передает «ПолитЭксперт».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:55

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