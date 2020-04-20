Владимир Соловьев сравнил с рекламой кулинарной книги пасхальное обращение Зеленского

«Удивлен, что Зеленский столько времени уделил кулинарии. Вы кого избрали на пост президента? Он что поваренную книгу пиарит? Что он может приготовить кроме яичницы, да и то, наверное, не своей?» - спрашивал Соловьев в эфире канала «Россия 1».

Зеленский в своем обращении рассказал, что Украина возвращается к давним традициям, в которых нет места готовым продуктам и доставкам еды. Местная кухня, по словам президента, является самой вкусной в мире.Журналист считает, что Зеленскому сейчас нужно решать проблемы с коронавирусом и разрущающейся экономикой. Несмотря на это, политик рассуждает о тимбилдинге и еде, передает «ПолитЭксперт»