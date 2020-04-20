Профессор ВОЗ Дэвид Набарро: "Человечеству придётся приспосабливаться к вирусу, если вакцину не разработают"





Дэвид Набарро предупредил, что не стоит надеяться на изобретение вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку это может не произойти в ближайшем будущем. Согласно его утверждению, человечество уже сейчас должно начать приспосабливаться к жизни с угрозой COVID-19., — отметил профессор.