Профессор ВОЗ Дэвид Набарро: "Человечеству придётся приспосабливаться к вирусу, если вакцину не разработают"
Профессор ВОЗ Дэвид Набарро рассказал, что вакцина от COVID-19 может быть не изобретена. По его словам, в таком случае человечеству придётся приспосабливаться к вирусу.
Дэвид Набарро предупредил, что не стоит надеяться на изобретение вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку это может не произойти в ближайшем будущем. Согласно его утверждению, человечество уже сейчас должно начать приспосабливаться к жизни с угрозой COVID-19.
«При возникновении сложностей во время борьбы с коронавирусом человечеству придётся приспосабливаться, регулярно соблюдая конкретные правила безопасности. Некоторые вирусы являются очень сложными, по этой причине в ближайшем будущем людям необходимо определить стратегию поведения с COVID-19 как с постоянной угрозой. Из этого следует, что человек, имеющий симптомы заболевания, должен будет изолироваться, это же касается и тех, с кем он контактировал. Люди пожилого возраста подпадают под категорию наименее защищенного слоя населения, поэтому им необходимо помогать. Также следует привыкать вести дела в больнице. Данная норма является новой для всех нас», — отметил профессор.
Дэвид Набарро предупредил, что не стоит надеяться на изобретение вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку это может не произойти в ближайшем будущем. Согласно его утверждению, человечество уже сейчас должно начать приспосабливаться к жизни с угрозой COVID-19.
«При возникновении сложностей во время борьбы с коронавирусом человечеству придётся приспосабливаться, регулярно соблюдая конкретные правила безопасности. Некоторые вирусы являются очень сложными, по этой причине в ближайшем будущем людям необходимо определить стратегию поведения с COVID-19 как с постоянной угрозой. Из этого следует, что человек, имеющий симптомы заболевания, должен будет изолироваться, это же касается и тех, с кем он контактировал. Люди пожилого возраста подпадают под категорию наименее защищенного слоя населения, поэтому им необходимо помогать. Также следует привыкать вести дела в больнице. Данная норма является новой для всех нас», — отметил профессор.