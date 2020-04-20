Инфекционист ФМБА Владимир Никифоров рассказал о "странном" поведении коронавирусной инфекции
Инфекционист ФМБА Владимир Никифоров сделал необычное заявление в эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Врач рассказал о "странном" поведении коронавирусной инфекции.
Представитель Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров говорит, что новый коронавирус считается необычным феноменом в понимании современной эпидемиологии. Это выражается в том, что патоген не следует традиционному патогенезу ОРВИ и тем самым затрудняет адекватную диагностику. Наблюдаются резкие отличия между самочувствием пациента и его состоянием: анализы показывают, что больной должен находится в реанимации, хотя может чувствовать себя вполне хорошо.
Несмотря на мнимое благополучие, игнорирование подобных показателей может привести к осложнениям и летальному исходу. Кроме того, рентгеновские снимки коронавирусных больных не позволяют обнаружить наличие пневмонии. Никифоров утверждает, что COVID-19 является чем-то совершенно новым в плане природы заражения и симптоматики. По оперативной информации портала "Стопкоронавирус.рф", на территории России насчитывается более 42,8 тысяч инфицированных SARS-CoV-2 и 361 летальный случай.
Представитель Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров говорит, что новый коронавирус считается необычным феноменом в понимании современной эпидемиологии. Это выражается в том, что патоген не следует традиционному патогенезу ОРВИ и тем самым затрудняет адекватную диагностику. Наблюдаются резкие отличия между самочувствием пациента и его состоянием: анализы показывают, что больной должен находится в реанимации, хотя может чувствовать себя вполне хорошо.
Несмотря на мнимое благополучие, игнорирование подобных показателей может привести к осложнениям и летальному исходу. Кроме того, рентгеновские снимки коронавирусных больных не позволяют обнаружить наличие пневмонии. Никифоров утверждает, что COVID-19 является чем-то совершенно новым в плане природы заражения и симптоматики. По оперативной информации портала "Стопкоронавирус.рф", на территории России насчитывается более 42,8 тысяч инфицированных SARS-CoV-2 и 361 летальный случай.