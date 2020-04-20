Гинеколог Серов осудил американцев за осмотр беременных женщин на обочинах

«Акушер должен обязательно прослушать сердцебиение плода, оценить его положение, узнать о самочувствии пациентки. В данной ситуации невозможно провести беглый осмотр, поэтому лучше вообще отказаться от помощи врача и сообщить о своем состоянии по телефону», - цитируют «Народные новости» Серова.





Блогер Шэрон Ю, проживающая в Миннеаполисе, написала в Twitter, что беременным женщинам опасно ходить в медицинские учреждения, так как в них полно коронавирусных больных. Для защиты будущего потомства врачи готовы осмотреть американок в машинах, если им не нужно УЗИ.В России пандемия не внесла сильных изменений в работу врачей. Акушеры-гинекологи продолжают вести плановые приемы женщин.