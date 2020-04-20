«Глядя на волны, я загадала желание»: Мария Шарапова отметила 33-летие с мамой

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала подписчикам своего Instagram-аккаунта, как прошло празднование ее дня рождения. Как оказалось, спортсменка решила отметить праздник скромно и в компании самого близкого человека. В канун именин экс-первая ракетка мира вместе с мамой испекла медовый торт, а в знаменательный день отправилась в короткое путешествие к побережью.Там Шарапова расположилась в пляжном домике друзей и, «глядя на волны, загадала желание». После непродолжительного пребывания у океана и созерцания захода солнца, теннисистка и ее мама отправились домой. В дороге, как призналась сама звезда спорта, она подпевала хитам Red Hot Chili Peppers и лакомилась тортом, который ей не разрешали есть до наступления праздника.Кроме описания того, как прошло празднование 33-летия, Мария Шарапова решила поделиться с фолловерами некоторыми фото и коротким видео, сделанными по дорого домой с пляжа. На них запечатлены воздушные шарики-буквы, из которых состоит надпись «Happy Birthday», и то, как они были частично утеряны во время путешествия.