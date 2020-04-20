Стали известны сроки спуска на воду субмарины-носителя беспилотника «Посейдон»





Анонимные представители ВС России проинформировали, что атомные субмарины проекта 09851 «Хабаровск» оборудуют автономными торпедами «Посейдон», а также спустят на воду в апреле-мае текущего года. Известно, что полевые испытания новых подводных дронов будут продолжаться на протяжении двух лет. На данный момент завершающие этапы строительства подлодок типа «Хабаровск» проводятся на предприятии «Севмаш». Военное руководство страны до сих пор не раскрывает подробные характеристики военного судна.Известно только то, что водоизмещение будущих субмарин составит более 10 тысяч тонн, а максимальная скорость будет достигать показателей в 32 узла. Стоит отметить, что в Северодвинске уже начались тесты «Белгорода», на борту которого находятся первые образцы «Посейдонов». Днями ранее немецкое издание Stern выразило обеспокоенность подобным решением, учитывая, что на Западе эти беспилотники именуются «торпедами Судного дня».