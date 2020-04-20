Александр Гобозов находится в следственном изоляторе в Пятигорске
По слухам, бывший участник «Дом-2» Александр Гобозов находится в следственном изоляторе в Пятигорске. Экс-супругу Алианы Устиненко приписывают аферы в кредитной сфере.
Несколько месяцев назад Александр Гобозов перестал выходить на связь со своими преданными поклонниками. Потом выяснилось, что бывшего участника «Дом-2» также разыскивает мать Ольга Васильевна Гобозова и экс-жена Алиана Устиненко. Недавно по Сети поползли слухи, что Александр Гобозов наконец-то нашелся. Мужчина находится не в Москве, как предполагали многие, а в Пятигорске. По предварительным данным, бывший участник реалити-шоу сидит в следственном изоляторе и ему приписывают аферы в кредитной сфере.
Пользователи Сети считают, что это правда, поскольку за последнее время Александр Гобозов влез в большие долги и взял кредит. Многие уверены, что бывший участник «Дом-2» нашел незаконный способ, чтобы решить свои финансовые трудности, но фанаты Александра Гобозова утверждают, что мужчина никогда бы не пошел на преступление.
Несколько месяцев назад Александр Гобозов перестал выходить на связь со своими преданными поклонниками. Потом выяснилось, что бывшего участника «Дом-2» также разыскивает мать Ольга Васильевна Гобозова и экс-жена Алиана Устиненко. Недавно по Сети поползли слухи, что Александр Гобозов наконец-то нашелся. Мужчина находится не в Москве, как предполагали многие, а в Пятигорске. По предварительным данным, бывший участник реалити-шоу сидит в следственном изоляторе и ему приписывают аферы в кредитной сфере.
Пользователи Сети считают, что это правда, поскольку за последнее время Александр Гобозов влез в большие долги и взял кредит. Многие уверены, что бывший участник «Дом-2» нашел незаконный способ, чтобы решить свои финансовые трудности, но фанаты Александра Гобозова утверждают, что мужчина никогда бы не пошел на преступление.