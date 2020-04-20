Александр Гобозов находится в следственном изоляторе в Пятигорске





Несколько месяцев назад Александр Гобозов перестал выходить на связь со своими преданными поклонниками. Потом выяснилось, что бывшего участника «Дом-2» также разыскивает мать Ольга Васильевна Гобозова и экс-жена Алиана Устиненко. Недавно по Сети поползли слухи, что Александр Гобозов наконец-то нашелся. Мужчина находится не в Москве, как предполагали многие, а в Пятигорске. По предварительным данным, бывший участник реалити-шоу сидит в следственном изоляторе и ему приписывают аферы в кредитной сфере.Пользователи Сети считают, что это правда, поскольку за последнее время Александр Гобозов влез в большие долги и взял кредит. Многие уверены, что бывший участник «Дом-2» нашел незаконный способ, чтобы решить свои финансовые трудности, но фанаты Александра Гобозова утверждают, что мужчина никогда бы не пошел на преступление.