Погибли 17 человек: В Канаде стоматолог в форме устроил стрельбу и поджоги
В Новой Шотландии (Канада) 18 апреля 51-летний стоматолог, переодевшийся в форму полицейского, устроил стрельбу и серию поджогов. Число его жертв возросло до 17.
Сообщается, мужчина успел организовать несколько поджогов в 50 километрах от города Потапик. Врач передвигался на машине, внешний вид которой напоминал служебный автомобиль полицейских. 19 апреля злоумышленника обнаружили в ста метрах от места стрельбы. Преступник ликвидирован. Среди погибших оказалась 23-летняя сотрудница конской полиции.
Инцидент не рассматривается, как теракт. Следствие полагает, что мужчина действовал один. Первых жертв он выбирал, а потом начал стрелять в случайных граждан. Мотивы преступления неизвестны.
Сообщается, мужчина успел организовать несколько поджогов в 50 километрах от города Потапик. Врач передвигался на машине, внешний вид которой напоминал служебный автомобиль полицейских. 19 апреля злоумышленника обнаружили в ста метрах от места стрельбы. Преступник ликвидирован. Среди погибших оказалась 23-летняя сотрудница конской полиции.
Инцидент не рассматривается, как теракт. Следствие полагает, что мужчина действовал один. Первых жертв он выбирал, а потом начал стрелять в случайных граждан. Мотивы преступления неизвестны.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:39