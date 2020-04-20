Погибли 17 человек: В Канаде стоматолог в форме устроил стрельбу и поджоги





Сообщается, мужчина успел организовать несколько поджогов в 50 километрах от города Потапик. Врач передвигался на машине, внешний вид которой напоминал служебный автомобиль полицейских. 19 апреля злоумышленника обнаружили в ста метрах от места стрельбы. Преступник ликвидирован. Среди погибших оказалась 23-летняя сотрудница конской полиции.Инцидент не рассматривается, как теракт. Следствие полагает, что мужчина действовал один. Первых жертв он выбирал, а потом начал стрелять в случайных граждан. Мотивы преступления неизвестны.