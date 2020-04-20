Роспотребнадзор: Антибактериальное мыло не уничтожает вирусы, а лишь смывает их
В Роспотребнадзоре рассказали, мыло, имеющее пометку "антибактериальное", не справляется с уничтожением патогенных микроорганизмов, поскольку способно лишь смыть их. В профилактических целях необходимо как можно чаще мыть руки.
Эксперты заявляют, антибактериальное мыло во время вспышки COVID-19 имеет такой же эффект, как и любое другое, так как приспособлено для очищения кожи. «Мыло, имеющее антибактериальные свойства, не способно бороться с вирусами, поскольку они не являются бактериями и более устойчивы. Однако оно может смывать их», - сообщают эксперты. Исследователи ведомства советуют использовать любое средство гигиены, так как обеспечивается приблизительно схожий эффект.
Результаты анализа НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора сообщают об отсутствии понятия «стандартного антибактериального мыла», потому что чаще всего данное название является только маркетинговым ходом, а производители сами решают, какой состав должен быть у средства гигиены. «Родители должны как можно чаще мыть руки, так как благодаря этому происходит снижение смертности среди детей раннего возраста от ОРИ на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%. Большой спектр различных болезней предаётся через неочищенные руки», — объясняют в ведомстве. Эксперты обращают внимание на то, что постоянное мытье рук способно снизить возможность заразиться вирусом гриппа или COVID-19. Об этом сообщает РИА Фан.
Эксперты заявляют, антибактериальное мыло во время вспышки COVID-19 имеет такой же эффект, как и любое другое, так как приспособлено для очищения кожи. «Мыло, имеющее антибактериальные свойства, не способно бороться с вирусами, поскольку они не являются бактериями и более устойчивы. Однако оно может смывать их», - сообщают эксперты. Исследователи ведомства советуют использовать любое средство гигиены, так как обеспечивается приблизительно схожий эффект.
Результаты анализа НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора сообщают об отсутствии понятия «стандартного антибактериального мыла», потому что чаще всего данное название является только маркетинговым ходом, а производители сами решают, какой состав должен быть у средства гигиены. «Родители должны как можно чаще мыть руки, так как благодаря этому происходит снижение смертности среди детей раннего возраста от ОРИ на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%. Большой спектр различных болезней предаётся через неочищенные руки», — объясняют в ведомстве. Эксперты обращают внимание на то, что постоянное мытье рук способно снизить возможность заразиться вирусом гриппа или COVID-19. Об этом сообщает РИА Фан.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:55