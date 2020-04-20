Роспотребнадзор: Антибактериальное мыло не уничтожает вирусы, а лишь смывает их





Эксперты заявляют, антибактериальное мыло во время вспышки COVID-19 имеет такой же эффект, как и любое другое, так как приспособлено для очищения кожи., - сообщают эксперты. Исследователи ведомства советуют использовать любое средство гигиены, так как обеспечивается приблизительно схожий эффект.Результаты анализа НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора сообщают об отсутствии понятия «стандартного антибактериального мыла», потому что чаще всего данное название является только маркетинговым ходом, а производители сами решают, какой состав должен быть у средства гигиены., — объясняют в ведомстве. Эксперты обращают внимание на то, что постоянное мытье рук способно снизить возможность заразиться вирусом гриппа или COVID-19. Об этом сообщает РИА Фан.