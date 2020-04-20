Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин о бедности: «Учимся выживать на 1000 рублей»

Сенчукова и Рыбин рассказали, что во время введения карантина у них на счету оставалась 31 тысяча рублей. Знаменитости не смогли продолжать концертную деятельность и лишились единственного источника дохода. За неделю артисты потратили 30 тысяч рублей, а теперь не знают, как жить дальше.Сенчукова на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором грустный Рыбин запечатлен за пустым столом, на котором лежат только пара крашенных яиц и маленькая соленая рыба. Фолловеры предложили дружно скинуться и помочь супругам, оказавшимся в сложной ситуации. Некоторые позвали пару в гости и обещали откормить. Хейтеры позлорадствовали, отметив, что не нужно было транжирить средства, которых большинству россиян хватает на месяц.