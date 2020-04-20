Тимур Еремеев о работе в «На самом деле»: «Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть»

По словам Еремеева, в его жизни имело место множество ситуаций, в которых принять правильное решение было крайне сложно. Коллеги и близкие не всегда поддерживали начинания артиста, и ему приходилось брать всю ответственность за сделанный выбор на себя. В итоге же, в большинстве случаев, все оборачивалось наилучшим образом. Именно поэтому нынешний ведущий «На самом деле» принял тот факт, что «только время рассудит», какой шаг был правильным, а какой – ошибочным.Такой же позиции Тимур Еремеев придерживается и в отношении своей работы на посту, ранее занимаемом Дмитрием Шепелевым. Телеведущий утверждает, что это был тот самый случай, когда «лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть». Но, по словам знаменитости, и здесь ему повезло: решение вести шоу «На самом деле» себя оправдало и сейчас звезда «Кухни» абсолютно доволен новой работой.