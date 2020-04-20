На рынке появились поддельные процессоры Intel без кремниевых кристаллов
Поддельные процессоры Intel зачастую ограничивались наличием более дешевых деталей, но теперь фальсификаторы поменяли тактику. Эксперты сообщают, что на рынке появились фальшивые чипсеты без кремниевых кристаллов.
Как сообщают представители веб-портала WCCFTech, в китайских магазинах все чаще начали появляться фальсифицированные процессоры Intel, у которых мошенники начисто изымают кремниевый кристалл. Американский производитель утверждает, что готов обменивать фальшивки на полноценный продукт по гарантии. Более того, компания собирается заняться привлечением продавцов контрафактного товара к уголовной ответственности.
Специалисты отмечают необычный способ создания подделок: мошенники оставляют герметик по периметру для крепления к печатной плате подложки, а также все необходимые контактные площадки и электронные компоненты на оборотной стороне. Поэтому недобросовестные дилеры на сервисе Amazon могли обманывать клиентов, которые покупали коробочные версии продукта. Подобные упаковки имеют смотровое окно для демонстрации устройства.
Как сообщают представители веб-портала WCCFTech, в китайских магазинах все чаще начали появляться фальсифицированные процессоры Intel, у которых мошенники начисто изымают кремниевый кристалл. Американский производитель утверждает, что готов обменивать фальшивки на полноценный продукт по гарантии. Более того, компания собирается заняться привлечением продавцов контрафактного товара к уголовной ответственности.
Специалисты отмечают необычный способ создания подделок: мошенники оставляют герметик по периметру для крепления к печатной плате подложки, а также все необходимые контактные площадки и электронные компоненты на оборотной стороне. Поэтому недобросовестные дилеры на сервисе Amazon могли обманывать клиентов, которые покупали коробочные версии продукта. Подобные упаковки имеют смотровое окно для демонстрации устройства.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:41