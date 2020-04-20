"Тянет к плите 3 раза в день": Анжелика Варум и Леонид Агутин поправились на самоизоляции

Анжелика Варум опубликовала фото и видео. На снимке запечатлена певица и ее супруг Леонид Агутин, а также показан процесс приготовления соуса. В комментарии знаменитость написала, что самоизоляция, дело полезное, но теперь певица готовит по 3 раза в день. В гардеробе у Анжелики Варум нашлась пижама, которая смогла скрыть на фото "карантинный животик", а супругу пришлось прикрываться подушкой. Также исполнительница поделилась рецептом блюда, которое стало виновником изменений в фигурах звездной пары.Пользователи Сети поблагодарили Анжелику Варум за подробное описание приготовления соуса. Некоторые фанаты не заметили, чтобы певица поправилась, и написали, что на карантине она стала выглядеть более отдохнувшей. За час публикация набрала почти 25 000 лайков.