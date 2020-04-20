«Будут выпрыгивать из штанишек»: Бородина рассказала о будущем звезд шоу-бизнеса на карантине

Так как возможности вернуться к привычному графику выступлений и живому общения с поклонниками пока нет, большинство представителей отечественного шоу-бизнеса перешло в режим «онлайн». Теперь певцы, актеры, шоумены и блогеры куда более активны в соцсетях, чем когда-либо ранее, и это имеет не только положительные аспекты. По словам Ксении Бородиной, многие из ее коллег уже начали вести себя не лучшим образом в поиске возможности перетянуть побольше внимания аудитории на себя.В будущем же, по мнению телеведущей, ситуация только усугубится: звезды шоу-бизнеса начнут «выпрыгивать из штанишек», пытаясь не утратить былую популярность. Это чревато увеличением числа ругани и конфликтов между знаменитостями, а также попыткой «дележки» публики.Такое поведение коллег у звезды «Дома-2» вызывает исключительно снисходительную ухмылку. По словам Бородиной, «каждый сходит с ума по-своему», сидя на карантине, а так называемых дружбы и уважения в мире шоу-бизнеса никогда не было, поэтому ничего особенно не изменится от огласки некоторых тайн эстрадного закулисья.