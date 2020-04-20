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Эксперты обсудили главные недостатки оригинального шутера Crysis

В свете недавних слухов о выходе ремастера первой части Crysis, журналисты решили обсудить главные недостатки оригинального шутера. По словам экспертов, игра 2007 года выпуска страдала от проблем с производительностью.

Хотя Crysis считается в геймерской среде образцом игры с высококачественной графической и геймплейной составляющей, проект не лишен значительных дефектов. В частности, оригинальный тайтл характеризовался "проседающими" fps даже на самых мощных ПК ввиду поддержки исключительно однопоточных процессоров. Также специалисты отмечают дефекты скрипта на языке Luа, который существенно вредит производительности консолей, когда игрок вступал в бой с несколькими противниками.

Журналисты из издания Digital Foundry надеются, что предположительный ремастер Crysis адаптируют под несколько ядер. Пока лишь подтверждена информация о том, игра получит технологию SVOGI — глобальное освещение на основе вокселей, которое особенно хорошо сочетается в сценах с солнцем и растительностью. Согласно недавнему тизеру, Crysis Remastered должен выйти на рынок летом 2020 года. Компания Crytek занимается этим проектом совместно с Saber Interactive.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:13

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