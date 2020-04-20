Александр Буйнов о смерти гитариста Константина Щукина: «Коронавирус вокруг нас»

«Коронавирус ходит рядом с нами. Любой может подцепить вирус в магазине, аптеке или в собственной квартире. Все серьезно! Есть среди моих подписчиков желающие прогуляться?», - написал Буйнов в Instagram.

Щукин пять дней был подключен к аппарату ИВЛ, но врачи все равно не смогли его спасти. Буйнов хоть и считает себя сильным мужчиной, не смог сдержать слез. Певец очень боится за родных, поэтому настаивает на соблюдение режима самоизоляции.Жесткие ограничения введены в России в начале апреля. Режим самоизоляции продлен до 30 числа. Гражданам разрешено покидать дома только для выноса мусора, выгула собак и покупки продуктов в магазинах шаговой доступности.