Российские инженеры создали робота для дезинфекции помещений





Отечественная компания Avrora Robotics недавно провела официальную презентацию нового робота-дезинфектора из семейства «Юниор», который будет использоваться для борьбы с коронавирусной инфекцией. Инженеры решили оснастить машину модульным распылителем антисептической жидкости и гусеничной платформой, которая существенно увеличила её маневренность. Известно, что проект может проводить операции автономно или с помощью указаний оператора, тем самым обеспечивая безопасность для жизни и здоровья медперсонала.Разработчики сообщают, что робот также поставляется в колесной версии с дополнительными резервуварами для дезинфектанта. Грузоподъемность "Юниора" составляет около 50 кг, а заряда аккумуляторной батареи хватает на 2 часа беспрерывной эксплуатации. Представители Avrora Robotic говорят, что для создания подобного устройства были задействованы инвестиции порядка 10 млн рублей, что свидетельствует о его перспективности на робототехническом сегменте рынка.