Наталья Ветлицкая после выздоровления решила изменить своё отношение к COVID-19

Согласно утверждению Натальи Ветлицкой, за 11 лет проживания в Испании она впервые заметила настолько сильное преображение природы. Исполнительница отмечает, за окном дома «все расцвело буйным цветом и благоухает ароматом, птицы поют от счастья». Звезда также добавляет, осадки в виде дождя в течении полутора месяца помогают зелени наполняться влагой.По словам артистки, люди, находящиеся на самоизоляции, лишены возможности стричь кусты, косить газоны, травить химией и выхлопными газами зелёные насаждения. Знаменитость заметила, для улучшения экосистемы планеты достаточно изолировать человека в домашних условиях, чтобы природа сама смогла восполнить потерянные запасы. Между тем Ветлицкая заметила, что придерживается социального дистанцирования после того, как переболела коронавирусом., — сообщила исполнительница. Артистка утверждает, статистика, представляемая гражданам каждый день, является ошибочной., — отметила Ветлицкая.