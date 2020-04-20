АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Наталья Ветлицкая после выздоровления решила изменить своё отношение к COVID-19

Наталья Ветлицкая на своей странице в Instagram разместила фото благоухающей зелени, растущей возле её дома. Певица отметила, без участия людей природа восстанавливается. Она также сообщила об изменении своего отношения к COVID-19 после выздоровления.

Согласно утверждению Натальи Ветлицкой, за 11 лет проживания в Испании она впервые заметила настолько сильное преображение природы. Исполнительница отмечает, за окном дома «все расцвело буйным цветом и благоухает ароматом, птицы поют от счастья». Звезда также добавляет, осадки в виде дождя в течении полутора месяца помогают зелени наполняться влагой.

По словам артистки, люди, находящиеся на самоизоляции, лишены возможности стричь кусты, косить газоны, травить химией и выхлопными газами зелёные насаждения. Знаменитость заметила, для улучшения экосистемы планеты достаточно изолировать человека в домашних условиях, чтобы природа сама смогла восполнить потерянные запасы. Между тем Ветлицкая заметила, что придерживается социального дистанцирования после того, как переболела коронавирусом. «Я сразу же пошла на поправку, когда перестала мониторить новости, связанные с инфекцией, и не стала поддаваться всеобщей панике», — сообщила исполнительница. Артистка утверждает, статистика, представляемая гражданам каждый день, является ошибочной. «В данной фальсификации заинтересованы те, кто питает надежду полностью подчинить человечество», — отметила Ветлицкая.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Соловьев сравнил с рекламой кулинарной книги пасхальное обращение…
«Счастье настигнет»: Чехова в коротком халате и вызывающей позе поздравила россиян с…
Профессор ВОЗ Дэвид Набарро: "Человечеству придётся приспосабливаться к вирусу, если вакцину не…
Виктория Романец о матери в день ее рождения: «Самая ранимая, добрая и…
Гинеколог Серов осудил американцев за осмотр беременных женщин на…
Инфекционист ФМБА Владимир Никифоров рассказал о "странном" поведении коронавирусной…
«Глядя на волны, я загадала желание»: Мария Шарапова отметила 33-летие с…
Александр Гобозов находится в следственном изоляторе в…
Тимур Еремеев о работе в «На самом деле»: «Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и…
Стали известны сроки спуска на воду субмарины-носителя беспилотника…
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин о бедности: «Учимся выживать на 1000…
Роспотребнадзор: Антибактериальное мыло не уничтожает вирусы, а лишь смывает…
"Тянет к плите 3 раза в день": Анжелика Варум и Леонид Агутин поправились на…
На рынке появились поддельные процессоры Intel без кремниевых…
Погибли 17 человек: В Канаде стоматолог в форме устроил стрельбу и…
«Будут выпрыгивать из штанишек»: Бородина рассказала о будущем звезд шоу-бизнеса на…
Александр Буйнов о смерти гитариста Константина Щукина: «Коронавирус вокруг…
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и…
Наталья Ветлицкая после выздоровления решила изменить своё отношение к…
Эксперты обсудили главные недостатки оригинального шутера…
«Показуха»: Поклонники раскритиковали "православное" невежество Светланы…
Российские инженеры создали робота для дезинфекции…
Алена Водонаева о скандале с Иваном Охлобыстиным: «Из-за таких людей мы сидим на…
Госдума оформила пакет поправок в Гражданский кодекс о правах соседей по…
«Это не в моем характере»: Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звездами» из-за жесткой…
Профессор РАН Александр Лукашев описал искусственное происхождение…
Степан Джигарханян: "В Долине Смерти человеку не страшен…
Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничать с рядом британских…
Просмотреть все новости