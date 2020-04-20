Наталья Ветлицкая после выздоровления решила изменить своё отношение к COVID-19
Наталья Ветлицкая на своей странице в Instagram разместила фото благоухающей зелени, растущей возле её дома. Певица отметила, без участия людей природа восстанавливается. Она также сообщила об изменении своего отношения к COVID-19 после выздоровления.
Согласно утверждению Натальи Ветлицкой, за 11 лет проживания в Испании она впервые заметила настолько сильное преображение природы. Исполнительница отмечает, за окном дома «все расцвело буйным цветом и благоухает ароматом, птицы поют от счастья». Звезда также добавляет, осадки в виде дождя в течении полутора месяца помогают зелени наполняться влагой.
По словам артистки, люди, находящиеся на самоизоляции, лишены возможности стричь кусты, косить газоны, травить химией и выхлопными газами зелёные насаждения. Знаменитость заметила, для улучшения экосистемы планеты достаточно изолировать человека в домашних условиях, чтобы природа сама смогла восполнить потерянные запасы. Между тем Ветлицкая заметила, что придерживается социального дистанцирования после того, как переболела коронавирусом. «Я сразу же пошла на поправку, когда перестала мониторить новости, связанные с инфекцией, и не стала поддаваться всеобщей панике», — сообщила исполнительница. Артистка утверждает, статистика, представляемая гражданам каждый день, является ошибочной. «В данной фальсификации заинтересованы те, кто питает надежду полностью подчинить человечество», — отметила Ветлицкая.
Согласно утверждению Натальи Ветлицкой, за 11 лет проживания в Испании она впервые заметила настолько сильное преображение природы. Исполнительница отмечает, за окном дома «все расцвело буйным цветом и благоухает ароматом, птицы поют от счастья». Звезда также добавляет, осадки в виде дождя в течении полутора месяца помогают зелени наполняться влагой.
По словам артистки, люди, находящиеся на самоизоляции, лишены возможности стричь кусты, косить газоны, травить химией и выхлопными газами зелёные насаждения. Знаменитость заметила, для улучшения экосистемы планеты достаточно изолировать человека в домашних условиях, чтобы природа сама смогла восполнить потерянные запасы. Между тем Ветлицкая заметила, что придерживается социального дистанцирования после того, как переболела коронавирусом. «Я сразу же пошла на поправку, когда перестала мониторить новости, связанные с инфекцией, и не стала поддаваться всеобщей панике», — сообщила исполнительница. Артистка утверждает, статистика, представляемая гражданам каждый день, является ошибочной. «В данной фальсификации заинтересованы те, кто питает надежду полностью подчинить человечество», — отметила Ветлицкая.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:17