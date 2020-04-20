«Показуха»: Поклонники раскритиковали "православное" невежество Светланы Лободы

Кроме того, фанаты Лободы отметили, что певица запечатлена в храме с непокрытой головой, и ее сюжеты больше напоминают кадры со съемок клипа, нежели показывают реальные переживания. У Стены Плача, возле которой исполнительница также сфотографировалась, по словам фолловеров, молятся иудеи, а не православные христиане. Все эти моменты вызвали у поклонников артистки не самые приятные впечатления, а некоторые из них не поскупились на резкую критику поведения звезды.Публикацию фото с храмов, на которых Светлана Лобода плачет, ее поклонники назвали неразумным поступком, так как эти кадры «еще более интимны», чем откровенные аналоги. Позирование в святых местах, по мнению пользователей Instagram, - просто «дешевая показуха», которая никоим образом не повысит популярность знаменитости. Наоборот, «фотосессия во время молитвы» - это то, из-за чего экс-участница «ВИА Гры» может лишиться части своей аудитории.