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«Показуха»: Поклонники раскритиковали "православное" невежество Светланы Лободы

Поклонники Светланы Лободы раскритиковали постановочные фото певицы в храме и у Стены Плача, которые та опубликовала в честь Пасхи. По мнению подписчиков Instagram-аккаунта звезды, все это не более, чем «показуха».

Кроме того, фанаты Лободы отметили, что певица запечатлена в храме с непокрытой головой, и ее сюжеты больше напоминают кадры со съемок клипа, нежели показывают реальные переживания. У Стены Плача, возле которой исполнительница также сфотографировалась, по словам фолловеров, молятся иудеи, а не православные христиане. Все эти моменты вызвали у поклонников артистки не самые приятные впечатления, а некоторые из них не поскупились на резкую критику поведения звезды.

Публикацию фото с храмов, на которых Светлана Лобода плачет, ее поклонники назвали неразумным поступком, так как эти кадры «еще более интимны», чем откровенные аналоги. Позирование в святых местах, по мнению пользователей Instagram, - просто «дешевая показуха», которая никоим образом не повысит популярность знаменитости. Наоборот, «фотосессия во время молитвы» - это то, из-за чего экс-участница «ВИА Гры» может лишиться части своей аудитории.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:09

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