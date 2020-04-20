Алена Водонаева о скандале с Иваном Охлобыстиным: «Из-за таких людей мы сидим на карантине»

«38 дней я не видела родных, поскольку соблюдаю режим самоизоляции и не выхожу из дома. Мне не понятно, почему другие личности позволяют себе подвергать риску окружающих. Я зверею, когда читаю, что Охлобыстин на всех наплевал и пришел в храм Софии Премудрой, расположенный в самом центре Москвы. Из-за таких как он, мы продолжаем сидеть на карантине», - написала Водонаева в Instagram.

Журналисты канала Baza сняли Охлобыстина на тайном богослужении. Некий мужчина на кадрах, закрывший лицо, по голосу сильно напоминает актера. Он подошел к оператору и потребовал прекратить съемку службы, организованной для «избранных».Знаменитость рассказала, что две недели не прошло, как в семье Охлобыстина нашли COVID-19. Диагноз не помешал актеру прийти на службу, на которой собрались около 60 человек. Теперь все они находятся в зоне риска.