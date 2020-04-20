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Госдума оформила пакет поправок в Гражданский кодекс о правах соседей по даче

Представитель Госдумы Павел Крашенников сообщил, что поправки в Гражданский кодекс отразятся на юридических отношениях между соседями по даче. В парламенте уже оформили пакет необходимых документов, регулирующих обязанности и права владельцев земельных участков.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, Гражданский кодекс теперь будет контролировать соблюдение соседских прав в дачных поселках. Они проявляются в виде разумных ограничений, которых владелец земельного участка обязан придерживаться в интересах соседей. Согласно документации, дачники не могут жаловаться в соответствующие инстанции, если с соседней территории исходят газы, запахи, дым, копоть, тепло, шум, вибрация или иное воздействие, которое не превышает установленных нормативов и не вредит экологии.

Павел Крашенников добавил, что уважение должно быть обоюдным: жители дачи в праве потребовать устранения каких-либо нарушений. "Действует общий принцип: мои права заканчиваются там, где начинаются права других", - сообщил политик. В то же время, поправки вводят запрет на углубление земельного участка таким способом, что близлежащий грунт лишается опоры, а также сооружение колодцев, препятствующих поступлению воды в другие районы. Наконец, ГК ограничивает возведение канализационных сооружений, которые приводят к какому-либо загрязнению окружающей среды.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:55

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