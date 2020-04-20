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Профессор РАН Александр Лукашев описал искусственное происхождение коронавируса

Профессор РАН Александр Лукашев подробно рассказал об искусственном происхождении коронавируса. Его создатели пытались адаптировать возбудитель к другому биологическому виду.

Ученый считает, что современные технологии не позволяют с нуля создать принципиально новый вирус, способный поражать дыхательную систему. Обычно разные штаммы адаптируют во время исследования. Подобная работа ведется для понимания влияния патогена на другие виды.
«Мы берем вирус летучих мышей и человеческие клетки, проводим ряд манипуляций и получаем коронавирус, способный поражать людей. В стандартной вирусологии подобные процессы невозможны», - заявил профессор в эфире телеканала «Россия 1».

Если вирус создан искусственно, отследить вмешательство человека по геному невозможно. Многие об этом знают, но все равно допускают, что утечка произошла в лаборатории Уханя. Именно эта китайская провинция стала очагом заболевания.

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Наука / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:41

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