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«Это не в моем характере»: Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звездами» из-за жесткой конкуренции

Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звездами», не выдержав жесткой конкуренции. По словам актрисы, не в ее характере оправдывать чьи-то ожидания.

Кроме того, звезда сериала «Содержанки» уверена, что куда лучше выступает, когда на нее не возлагают особых надежд. Именно в этом случае артистка способна показать действительно хороший результат.

Однако поклонникам Дарьи Мороз трудно удержаться от обсуждения причины ухода знаменитости из проекта «Танцы со звездами». Последнее выступление артистки и ее партнера Святослава Герасимова не впечатлило телезрителей, и те решили не отдавать свой голос за пару. В итоге танцоры оказались в самом низу турнирной таблицы, после чего по правилам шоу выбыли из него.

Поклонники пары, среди которых был и Андрей Малахов, были крайне разочарованы таким поворотом событий. Телеведущий признался, что считает уход из «Танцев со звездами» Дарьи Мороз «вселенской несправедливостью». По его словам, актриса очень хотела показать себя фанатам с другой стороны, как «классную и свободную девушку», но не успела сделать этого в полной мере.

Также был расстроен уходом звезды и Николай Цискаридзе. Хореограф признался, что за время шоу стал поклонником Дарьи Мороз, и ему жаль расставаться с такой талантливой артисткой.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:49

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