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Степан Джигарханян: "В Долине Смерти человеку не страшен коронавирус"

Степан Джигарханян в своём микроблоге в Instagram опубликовал снимок из Долины Смерти (Калифорния). По его словам, это единственное место на планете, где не страшен коронавирус, поскольку температура воздуха достигает +56.7 градусов.

Степан Джигарханян поделился с поклонниками фотографией, которая была сделана в 2017 году во время путешествия по Калифорнии. По его словам, Долина Смерти является самой жаркой точкой Западного полушария и здесь не страшен COVID-19. «Человек может не бояться вируса, ведь он не выживет, сплавится, засохнет», — отметил сын Армена Джигарханяна.

Для прогулки по данной территории путешественник выбрал весьма странный наряд, который включает плотный спортивный костюм, шапку и перчатки. Всё это объясняется тем, что такая одежда защищает от солнечных ожогов и теплового удара. Однако, даже в таком наряде на солнце можно находиться не больше, чем на 1-2 минуты. Подписчики Джигарханяна-младшего отметили, на Кушке являющимся пограничным городом между Туркменистаном и Афганистаном, температура воздуха в летний период доходит практически до 60 градусов, на дороги не укладывают асфальт, поскольку он слишком быстро плавится, а в дневное время суток все сидят по домам и после 12.00 никто их не покидает.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:36

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