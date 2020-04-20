Яна Поплавская призывает Анну Трегубенко сменить фамилию и не позорить Василия Шукшина
Яна Поплавская призывает Анну Трегубенко сменить фамилию и не позорить память деда Василия Шукшина. Знаменитости затронули данную тему в эфире передачи «Звезды сошлись».
Трегубенко призналась, что устала от давления Ольги Шукшиной и продала часть в квартире деда за 5 млн рублей. Внучка писателя собирается рассказать обо всем Лидии Федосеевой-Шукшиной, но переживает, что новость ее убьет.
Актриса назвала Трегубенко «беспринципной девушкой, которая, как Иван, не помнит своего родства». Знаменитость считает, что внучке Шукшина нужно сменить фамилию и никогда не говорить о своем родстве с великим человеком.
Трегубенко призналась, что устала от давления Ольги Шукшиной и продала часть в квартире деда за 5 млн рублей. Внучка писателя собирается рассказать обо всем Лидии Федосеевой-Шукшиной, но переживает, что новость ее убьет.
«Современное поколение, совсем разучившееся читать, будет связывать имя Василия Макаровича со скандалом, длящимся несколько лет. За ним следит вся Россия. Позор, когда родные делят квартиры и деньги!» - заявила Поплавская.
Актриса назвала Трегубенко «беспринципной девушкой, которая, как Иван, не помнит своего родства». Знаменитость считает, что внучке Шукшина нужно сменить фамилию и никогда не говорить о своем родстве с великим человеком.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:21