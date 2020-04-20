АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничать с рядом британских газет

Принц Гарри и Меган Маркл выступили с жесткой критикой нескольких британских таблоидов. Искажение информации привело к тому, что герцог и герцогиня Сассекские прекратили сотрудничать с рядом газет.

В официальном письме от принца Гарри и Меган Маркл сообщалось, что королевское семейство разрывает какие-либо деловые отношения с четырьмя изданиями: Sun, Daily Mail, Mirror и Express. Основные претензии со стороны дворян к журналистам касались распространения таблоидами ложных сведений, провокационных материалов и клевете относительно герцогини Сассекской. Мотивируя свое решение, внук Елизаветы II со своей супругой указали примеры нескольких известных личностей, чья жизнь разрушилась из-за сплетен и слухов в СМИ.

Стоит отметить, что Mirror и Express являются крупными британскими газетами, которые уступают по величине тиража конкурентам в лице Sun и Daily Mail. Эти средства массовой информации считают видными представителями "желтой прессы", которые не гнушаются услугами папарацци и публикацией конфиденциальных данных. Кроме прочего, на данный момент принц Гарри и Меган Маркл находятся на самоизоляции в Лос-Анджелесе, куда пара переехала из Канады.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума оформила пакет поправок в Гражданский кодекс о правах соседей по…
«Это не в моем характере»: Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звездами» из-за жесткой…
Профессор РАН Александр Лукашев описал искусственное происхождение…
Степан Джигарханян: "В Долине Смерти человеку не страшен…
Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничать с рядом британских…
Яна Поплавская призывает Анну Трегубенко сменить фамилию и не позорить Василия…
Ученые: Артишок предотвращает болезни…
Экстрасенсы считают финансовые проблемы виновниками исчезновения участника «Дом-2» Александра…
Медики озвучили шесть причин есть сельдерей…
«Радость и веселье»: Российские звезды рассказали о праздновании…
Ученые: В ДНК современного человека обнаружены "следы"…
Академик Феликс Ершов назвал «вакциной» носителей коронавируса без…
Евгений Петросян перестал скрывать факт сожительства с Татьяной…
Доктор Мясников из-за юношеской влюбленности пропустил последний день рождения…
Анна Трегубенко продала часть квартиры деда Василия Шукшина за 5 миллионов…
Стас Садальский о призыве Евгения Миронова не надеяться на Бога: «Это у Творца есть другие…
Кардиологи рассказали о самом опасном виде отдыха для здоровья…
Бари Алибасов из-за коронавируса потерял более 20 миллионов…
Разработчики Instagram объединили усилия, чтобы создать трекер распространения…
В Сети обсуждают снимок Алены Водонаевой «без левой…
Православные отмечают Акулинин день: Что нельзя делать в день почтения памяти…
Полина Гагарина нарушила самоизоляцию и похвасталась белоснежным…
Apple раскрыла подробности изготовления лицевого щитка для защиты от…
Режиссер Джеймс Ганн включил в список лучших боевиков «Ночной дозор» Тимура…
В Минобороны считают уровень подготовки офицеров ПВО России выше военных…
Чулпан Хаматова и Гузель Яхина оправдались перед зрителями за недостоверные моменты в сериале «Зулейха открывает…
Ученые рассказали о влиянии солнечного света на кишечный…
Оксана Самойлова вместе с неизвестным мужчиной и детьми устроила битву яиц на…
Просмотреть все новости