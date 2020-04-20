Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничать с рядом британских газет





В официальном письме от принца Гарри и Меган Маркл сообщалось, что королевское семейство разрывает какие-либо деловые отношения с четырьмя изданиями: Sun, Daily Mail, Mirror и Express. Основные претензии со стороны дворян к журналистам касались распространения таблоидами ложных сведений, провокационных материалов и клевете относительно герцогини Сассекской. Мотивируя свое решение, внук Елизаветы II со своей супругой указали примеры нескольких известных личностей, чья жизнь разрушилась из-за сплетен и слухов в СМИ.Стоит отметить, что Mirror и Express являются крупными британскими газетами, которые уступают по величине тиража конкурентам в лице Sun и Daily Mail. Эти средства массовой информации считают видными представителями "желтой прессы", которые не гнушаются услугами папарацци и публикацией конфиденциальных данных. Кроме прочего, на данный момент принц Гарри и Меган Маркл находятся на самоизоляции в Лос-Анджелесе, куда пара переехала из Канады.