Экстрасенсы считают финансовые проблемы виновниками исчезновения участника «Дом-2» Александра Гобозова

Мать Александра Гобозова уже несколько месяцев не видела сына. Когда экс-участник телестройки в последний раз выходил на связь, то попросил не искать его, сообщив, что «когда будет надо» - он вернется. После этого короткого разговора по телефону о молодом человеке больше ничего не было слышно.Чтобы узнать, в чем причина внезапного исчезновения сына, и не связана ли она с какими-либо финансовыми махинациями, мать Гобозова обратилась за помощью к участникам «Битвы экстрасенсов». Те подтвердили опасения женщины, рассказав о денежной афере, которая закончилась для экс-звезды «Дома-2» не лучшим образом. Он задолжал кому-то большую сумму и вернуть ее не в состоянии, а это чревато серьезными проблемами. Именно из-за этого молодой человек и вынужден сейчас скрываться.По словам экстрасенсов, ситуация, сложившаяся в жизни Александра Гобозова крайне опасная и рискованная. Сейчас он прячется от кредиторов на дачах у знакомых, но это только временное решение, чем же разрешатся его проблемы - пока судить сложно.