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Экстрасенсы считают финансовые проблемы виновниками исчезновения участника «Дом-2» Александра Гобозова

Экстрасенсы, к которым обратилась мать Александра Гобозова, озвучили причину его внезапного исчезновения. По мнению участников «Битвы экстрасенсов», экс-звезда «Дома-2» имеет серьезные финансовые проблемы, которые и вынудили его скрываться.
Экстрасенсы считают финансовые проблемы виновниками исчезновения участника «Дом-2» Александра Гобозова

Мать Александра Гобозова уже несколько месяцев не видела сына. Когда экс-участник телестройки в последний раз выходил на связь, то попросил не искать его, сообщив, что «когда будет надо» - он вернется. После этого короткого разговора по телефону о молодом человеке больше ничего не было слышно.

Чтобы узнать, в чем причина внезапного исчезновения сына, и не связана ли она с какими-либо финансовыми махинациями, мать Гобозова обратилась за помощью к участникам «Битвы экстрасенсов». Те подтвердили опасения женщины, рассказав о денежной афере, которая закончилась для экс-звезды «Дома-2» не лучшим образом. Он задолжал кому-то большую сумму и вернуть ее не в состоянии, а это чревато серьезными проблемами. Именно из-за этого молодой человек и вынужден сейчас скрываться.

По словам экстрасенсов, ситуация, сложившаяся в жизни Александра Гобозова крайне опасная и рискованная. Сейчас он прячется от кредиторов на дачах у знакомых, но это только временное решение, чем же разрешатся его проблемы - пока судить сложно.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:06

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