Ученые: Артишок предотвращает болезни десен





Они изучили свойства входящего в артишок цинаропикрина. Оказалось, вещество может блокировать выработку воспалительных молекул, стимулируемых липополисахаридами. Подобный процесс предотвращает развитие пародонта десен, с которым сталкивается 50% населения. Заболевание коварно и может провоцировать развитие других недугов, например, диабет или пневмонию.Артишок обладает не только противовоспалительным эффектом, но и способен остановить развитие остеокластов, ответственных за разрушение костей. Если патологию не лечить, она провоцирует остеопороз. Растение часто используют в виде БАДа. Препараты на его основе нормализуют давление, уровень сахара в крови, восполняют дефицит обширной группы витаминов, снижают уровень холестерина, нормализуют пищеварение, улучшают состояние печени.