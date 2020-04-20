«Радость и веселье»: Российские звезды рассказали о праздновании Пасхи

«Радуйтесь, веселитесь, ведь свершилось великое чудо. Хочу всех обнять и накормить куличами, похристосоваться, а затем кричать что есть сил о продолжающейся жизни, ее красоте и неповторимости!» - написала Алферова.

Сергей Безруков отметил Пасху с семьей, собравшейся за большим столом с различными вкусностями. Актер пожелал фанатам здоровья, мира и добра. Полина Гагарина устроила с детьми «бой яйцами», а Ксения Алферова напекла куличи.Ирина Дубцова в видео рассказала, что первый раз сама испекла куличи и провела обряд освящения. Певица пожелала россиянам счастья и здоровья. Своими кулинарными способностями похвастались Алика Смехова и Ксения Собчак.