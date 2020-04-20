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«Радость и веселье»: Российские звезды рассказали о праздновании Пасхи

Российские звезды рассказали, как 19 апреля отметили Пасху. Пандемия коронавируса не помешала им соблюсти традиции. Красочные посты, посвященные празднику, знаменитости публиковали в Instagram.
«Радость и веселье»: Российские звезды рассказали о праздновании Пасхи

Сергей Безруков отметил Пасху с семьей, собравшейся за большим столом с различными вкусностями. Актер пожелал фанатам здоровья, мира и добра. Полина Гагарина устроила с детьми «бой яйцами», а Ксения Алферова напекла куличи.

«Радуйтесь, веселитесь, ведь свершилось великое чудо. Хочу всех обнять и накормить куличами, похристосоваться, а затем кричать что есть сил о продолжающейся жизни, ее красоте и неповторимости!» - написала Алферова.


Ирина Дубцова в видео рассказала, что первый раз сама испекла куличи и провела обряд освящения. Певица пожелала россиянам счастья и здоровья. Своими кулинарными способностями похвастались Алика Смехова и Ксения Собчак.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:48

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