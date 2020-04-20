Медики озвучили шесть причин есть сельдерей ежедневно
Состав сельдерея делает его одним из наиболее полезных продуктов питания для человека. Медики выделяют по меньшей мере шесть причин, по которым стоит употреблять его ежедневно.
Благодаря большому количеству витаминов и микроэлементов сельдерей благотворно влияет на работу иммунной системы. В частности, входящие в состав растения лимонен, кемпферол, танин, сапонин и селинен являются антиоксидантами, замедляющими процесс старения и снижающими вероятность возникновения ряда заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы.
Также сельдерей помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Таким образом употребление корня или стеблей растения на регулярной основе помогает снизить риск появления проблем с сердечно-сосудистой системой, а также избежать инсульта, инфаркта и атеросклероза.
Сельдерей можно использовать в качестве натурального обезболивающего. В его состав входит апигенин, который не только снимает воспаление, но и снижает болевые ощущения при подагре и артрите. Вещество же под названием фталид, содержащееся в растении, позволяет уменьшить уровень сахара в крови и холестерина, а также привести артериальное давление в норму.
Помимо прочего, сельдерей может защитить организм от обезвоживания и наладить процесс пищеварения. В первом случае это возможно благодаря составу растения, которое на 95% состоит из воды, а во втором – наличии в нем большого количества клетчатки. Именно она помогает бороться с расстройством желудка, метеоризмом, диареей и запорами, а также дает ощущение сытости при небольшой калорийности продукта. Последнее преимущество крайне полезно для тех, кто стремится избавиться от лишних килограмм.
Благодаря большому количеству витаминов и микроэлементов сельдерей благотворно влияет на работу иммунной системы. В частности, входящие в состав растения лимонен, кемпферол, танин, сапонин и селинен являются антиоксидантами, замедляющими процесс старения и снижающими вероятность возникновения ряда заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы.
Также сельдерей помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Таким образом употребление корня или стеблей растения на регулярной основе помогает снизить риск появления проблем с сердечно-сосудистой системой, а также избежать инсульта, инфаркта и атеросклероза.
Сельдерей можно использовать в качестве натурального обезболивающего. В его состав входит апигенин, который не только снимает воспаление, но и снижает болевые ощущения при подагре и артрите. Вещество же под названием фталид, содержащееся в растении, позволяет уменьшить уровень сахара в крови и холестерина, а также привести артериальное давление в норму.
Помимо прочего, сельдерей может защитить организм от обезвоживания и наладить процесс пищеварения. В первом случае это возможно благодаря составу растения, которое на 95% состоит из воды, а во втором – наличии в нем большого количества клетчатки. Именно она помогает бороться с расстройством желудка, метеоризмом, диареей и запорами, а также дает ощущение сытости при небольшой калорийности продукта. Последнее преимущество крайне полезно для тех, кто стремится избавиться от лишних килограмм.
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:55