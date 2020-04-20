Медики озвучили шесть причин есть сельдерей ежедневно





Благодаря большому количеству витаминов и микроэлементов сельдерей благотворно влияет на работу иммунной системы. В частности, входящие в состав растения лимонен, кемпферол, танин, сапонин и селинен являются антиоксидантами, замедляющими процесс старения и снижающими вероятность возникновения ряда заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы.Также сельдерей помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Таким образом употребление корня или стеблей растения на регулярной основе помогает снизить риск появления проблем с сердечно-сосудистой системой, а также избежать инсульта, инфаркта и атеросклероза.Сельдерей можно использовать в качестве натурального обезболивающего. В его состав входит апигенин, который не только снимает воспаление, но и снижает болевые ощущения при подагре и артрите. Вещество же под названием фталид, содержащееся в растении, позволяет уменьшить уровень сахара в крови и холестерина, а также привести артериальное давление в норму.Помимо прочего, сельдерей может защитить организм от обезвоживания и наладить процесс пищеварения. В первом случае это возможно благодаря составу растения, которое на 95% состоит из воды, а во втором – наличии в нем большого количества клетчатки. Именно она помогает бороться с расстройством желудка, метеоризмом, диареей и запорами, а также дает ощущение сытости при небольшой калорийности продукта. Последнее преимущество крайне полезно для тех, кто стремится избавиться от лишних килограмм.