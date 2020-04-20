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Ученые: В ДНК современного человека обнаружены "следы" неандертальцев

Ученые из Великобритании полагают, что неандертальское происхождение современного человека можно объяснить лишь скрещиванием неандертальцев с современными людьми после их выхода из Африки. Судя по всему, определённая часть ДНК передалась при контакте между ними.

Учёные считают, что неандертальцы могли предоставить генетический материал, однако трудно утверждать, касался ли данный вопрос большего числа контактов или это были разовые встречи.
«Вероятнее всего, современный человек и неандерталец проживали на одной территории в течение какого-то периода времени, но также мы не можем исключать, что они могли случайно встретиться», - сообщают специалисты.

Эксперты добавляют, определённая часть ДНК древних людей имеется у современного человека, который живёт в Западной Африке. «Мы полагаем, данное обнаружение может говорить о более общей тенденции в понимании предыстории человека и некоторые вещи имеют сложное восприятие. Судя по всему, примесь древних людей, могла произойти за пределами Африки, какие-то группы позднее смогли мигрировать обратно и унести с собой частичку неандертальской родословной», – рассказал доктор Андерс Бергстрем. Стоит отметить, новая находка очень важна для наилучшего восприятия эволюции человека на континенте.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:40

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