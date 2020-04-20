Ученые: В ДНК современного человека обнаружены "следы" неандертальцев

«Вероятнее всего, современный человек и неандерталец проживали на одной территории в течение какого-то периода времени, но также мы не можем исключать, что они могли случайно встретиться», - сообщают специалисты.





Учёные считают, что неандертальцы могли предоставить генетический материал, однако трудно утверждать, касался ли данный вопрос большего числа контактов или это были разовые встречи.Эксперты добавляют, определённая часть ДНК древних людей имеется у современного человека, который живёт в Западной Африке.– рассказал доктор Андерс Бергстрем. Стоит отметить, новая находка очень важна для наилучшего восприятия эволюции человека на континенте.