Академик Феликс Ершов назвал «вакциной» носителей коронавируса без симптомов
Академик РАН Феликс Ершов назвал носителей коронавируса без симптомов лучшей «вакциной» от инфекции. Оказалось, отсутствие признаков является обычным явлением при ОРВИ.
Есть среди россиян носители герпеса, гепатита, ВИЧ, которые тоже не имеют симптомов. Несмотря на это, важно продолжать соблюдать меры безопасности, позволяющие не допустить взрывного роста, с которым система здравоохранения не справится. ВОЗ настаивает на промывании носа соляным раствором и ношении маски. В РФ пик заболеваемости придется на лето, передает «ФАН».
Ранее ученые рассказали, как КВИ влияет на человеческий мозг.
«Бессимптомных носителей можно считать здоровыми людьми. Просто есть такая группа, которая не болеет, но заражает окружающих. В России таких граждан, в основном детей и молодежи, около 50%. Они ходят по улицам, распространяют вирус и провоцируют коллективную иммунизацию. Когда она достигнет 70%, пандемия закончится», - объяснил академик.
Есть среди россиян носители герпеса, гепатита, ВИЧ, которые тоже не имеют симптомов. Несмотря на это, важно продолжать соблюдать меры безопасности, позволяющие не допустить взрывного роста, с которым система здравоохранения не справится. ВОЗ настаивает на промывании носа соляным раствором и ношении маски. В РФ пик заболеваемости придется на лето, передает «ФАН».
Ранее ученые рассказали, как КВИ влияет на человеческий мозг.