Академик Феликс Ершов назвал «вакциной» носителей коронавируса без симптомов

«Бессимптомных носителей можно считать здоровыми людьми. Просто есть такая группа, которая не болеет, но заражает окружающих. В России таких граждан, в основном детей и молодежи, около 50%. Они ходят по улицам, распространяют вирус и провоцируют коллективную иммунизацию. Когда она достигнет 70%, пандемия закончится», - объяснил академик.



