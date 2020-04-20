Евгений Петросян перестал скрывать факт сожительства с Татьяной Брухуновой
Евгений Петросян случайно сознался, что живет вместе с Татьяной Брухуновой. Общественность считает, что пара давно расписалась, но официально данные не подтверждены.
Вчера в честь Пасхи Петросян разместил на своей странице в микроблоге Instagram видео, в котором поздравил верующих с воскрешением Христа. Юморист сидел за столом, на котором стояла ваза с белыми тюльпанами, куличи и крашенные яйца. Позднее Брухунова опубликовала несколько пасхальных фотографий, на которых запечатлена та же мебель, убранство и цветы. Сами того не подозревая, знаменитости подтвердили статус своих отношений. Фолловеры быстро осознали ситуацию и поздравили супругов с выходом из «тени».
Ранее Петросян показал подобранную для карантина пижаму. Его образ напомнил фанатам Дайан Китон.
Вчера в честь Пасхи Петросян разместил на своей странице в микроблоге Instagram видео, в котором поздравил верующих с воскрешением Христа. Юморист сидел за столом, на котором стояла ваза с белыми тюльпанами, куличи и крашенные яйца. Позднее Брухунова опубликовала несколько пасхальных фотографий, на которых запечатлена та же мебель, убранство и цветы. Сами того не подозревая, знаменитости подтвердили статус своих отношений. Фолловеры быстро осознали ситуацию и поздравили супругов с выходом из «тени».
«Яички, которые вы видите на столе, домашнего приготовления. Красили сами», - написала Брухунова во множественном числе, явно намекая на помощь 74-летнего Петросяна.
Ранее Петросян показал подобранную для карантина пижаму. Его образ напомнил фанатам Дайан Китон.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:25