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Доктор Мясников из-за юношеской влюбленности пропустил последний день рождения отца

Доктор Мясников рассказал, почему не был на последнем дне рождения отца. По словам телеведущего, причиной его поступка была юношеская влюбленность.
Доктор Мясников из-за юношеской влюбленности пропустил последний день рождения отца

Александр Мясников предпочел времени, проведенном в семейном кругу, встречу с девушкой. Она, однако, так и не стала в последствии кем-то значимым в его жизни, а из-за свидания с молодой особой будущий врач пропустил день рождения отца.

По словам доктора Мясникова, он позвонил отцу и сообщил, что не сможет прийти на его праздник. Именинник не стал уговаривать сына и просто согласился с его решением. Сейчас, вспоминая тот разговор, телеведущий жалеет о своем поступке, так как по глупой причине пропустил последний праздник родителя.

Досаду и боль от случившегося общественный деятель старался компенсировать общением с матерью. В отношениях с ней Александр Мясников старался не допускать оплошностей и правильно расставлять приоритеты.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:17

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