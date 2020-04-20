Доктор Мясников из-за юношеской влюбленности пропустил последний день рождения отца





Александр Мясников предпочел времени, проведенном в семейном кругу, встречу с девушкой. Она, однако, так и не стала в последствии кем-то значимым в его жизни, а из-за свидания с молодой особой будущий врач пропустил день рождения отца.По словам доктора Мясникова, он позвонил отцу и сообщил, что не сможет прийти на его праздник. Именинник не стал уговаривать сына и просто согласился с его решением. Сейчас, вспоминая тот разговор, телеведущий жалеет о своем поступке, так как по глупой причине пропустил последний праздник родителя.Досаду и боль от случившегося общественный деятель старался компенсировать общением с матерью. В отношениях с ней Александр Мясников старался не допускать оплошностей и правильно расставлять приоритеты.