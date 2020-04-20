Доктор Мясников из-за юношеской влюбленности пропустил последний день рождения отца
Доктор Мясников рассказал, почему не был на последнем дне рождения отца. По словам телеведущего, причиной его поступка была юношеская влюбленность.
Александр Мясников предпочел времени, проведенном в семейном кругу, встречу с девушкой. Она, однако, так и не стала в последствии кем-то значимым в его жизни, а из-за свидания с молодой особой будущий врач пропустил день рождения отца.
По словам доктора Мясникова, он позвонил отцу и сообщил, что не сможет прийти на его праздник. Именинник не стал уговаривать сына и просто согласился с его решением. Сейчас, вспоминая тот разговор, телеведущий жалеет о своем поступке, так как по глупой причине пропустил последний праздник родителя.
Досаду и боль от случившегося общественный деятель старался компенсировать общением с матерью. В отношениях с ней Александр Мясников старался не допускать оплошностей и правильно расставлять приоритеты.
Александр Мясников предпочел времени, проведенном в семейном кругу, встречу с девушкой. Она, однако, так и не стала в последствии кем-то значимым в его жизни, а из-за свидания с молодой особой будущий врач пропустил день рождения отца.
По словам доктора Мясникова, он позвонил отцу и сообщил, что не сможет прийти на его праздник. Именинник не стал уговаривать сына и просто согласился с его решением. Сейчас, вспоминая тот разговор, телеведущий жалеет о своем поступке, так как по глупой причине пропустил последний праздник родителя.
Досаду и боль от случившегося общественный деятель старался компенсировать общением с матерью. В отношениях с ней Александр Мясников старался не допускать оплошностей и правильно расставлять приоритеты.
Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:17