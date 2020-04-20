Анна Трегубенко продала часть квартиры деда Василия Шукшина за 5 миллионов рублей

«Общая стоимость квартиры составляет 30 млн рублей, но меня так довели, что я решила избавиться от своей доли. Ольга (прим. дочь писателя) стала напоминать мне коллектора, давила, писала письма с требованием отдать ей недвижимость. У нас началась внутрисемейная война», - рассказала дочь Марии Шукшиной.



