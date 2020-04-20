Анна Трегубенко продала часть квартиры деда Василия Шукшина за 5 миллионов рублей
Анна Трегубенко в эфире передачи «Звезды сошлись» рассказала о продаже части квартиры деда Василия Шукшина, расположенной на улице Бочкова. Внучка режиссера выручила 5 млн рублей.
Трегубенко несколько лет назад предлагала тете выкупить у нее долю в квартире. Если бы она согласилась, могла стать полноценной хозяйкой. К сожалению, родственницы не смогли договориться. В итоге часть дочери Шукшиной досталась незнакомцу. Вырученные от продажи средства она положила в банковскую ячейку.
Ранее Мария Шукшина призвала людей задуматься о происходящем в мире.
«Общая стоимость квартиры составляет 30 млн рублей, но меня так довели, что я решила избавиться от своей доли. Ольга (прим. дочь писателя) стала напоминать мне коллектора, давила, писала письма с требованием отдать ей недвижимость. У нас началась внутрисемейная война», - рассказала дочь Марии Шукшиной.
Трегубенко несколько лет назад предлагала тете выкупить у нее долю в квартире. Если бы она согласилась, могла стать полноценной хозяйкой. К сожалению, родственницы не смогли договориться. В итоге часть дочери Шукшиной досталась незнакомцу. Вырученные от продажи средства она положила в банковскую ячейку.
Ранее Мария Шукшина призвала людей задуматься о происходящем в мире.
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:10