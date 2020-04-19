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В Минобороны считают уровень подготовки офицеров ПВО России выше военных НАТО

В Минобороны считают, что уровень подготовки офицеров ПВО Российской Федерации в разы выше, нежели у военных, которые служат в подразделениях НАТО. Как отметил глава учебно-методического центра Академии воздушно-космической обороны имени маршала Жукова, у специалистов альянса есть один существенный недостаток.
В Минобороны считают уровень подготовки офицеров ПВО России выше военных НАТО

По словам Михаила Захарова, уровень подготовки российских и натовских специалистов отличается очень сильно. В России офицер способен в любое время занять чужое рабочее место и выполнить поставленную перед ним задачу. В НАТО подобный принцип взаимозаменяемости был проигнорирован. Военный альянса способен выполнить только определенную задачу, по которой прошел обучение. К таким выводам руководитель учебного центра пришел после наблюдения за занятиями на тренажерах, где учились вести противовоздушную атаку турецкие военные. Как известно, Турция входит в состав НАТО, поэтому придерживается стандартов альянса. Турецких специалистов обучали работе на российских системах С-400.

Комплексы были поставлены Турции Российской Федерацией в рамках достигнутого соглашения. Поставки этих системы, которые спровоцировали кризис между Белым домом и Анкарой, начались летом 2019 года. США требовали от Турции отказаться от покупки российских комплексов и приобрести вместо них американский Patriot, в противном случае Вашингтон грозил предпринять самые жесткие меры и ввести санкции. Анкара на уступки не пошла.

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Политика
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:30

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