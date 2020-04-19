В Минобороны считают уровень подготовки офицеров ПВО России выше военных НАТО





По словам Михаила Захарова, уровень подготовки российских и натовских специалистов отличается очень сильно. В России офицер способен в любое время занять чужое рабочее место и выполнить поставленную перед ним задачу. В НАТО подобный принцип взаимозаменяемости был проигнорирован. Военный альянса способен выполнить только определенную задачу, по которой прошел обучение. К таким выводам руководитель учебного центра пришел после наблюдения за занятиями на тренажерах, где учились вести противовоздушную атаку турецкие военные. Как известно, Турция входит в состав НАТО, поэтому придерживается стандартов альянса. Турецких специалистов обучали работе на российских системах С-400.Комплексы были поставлены Турции Российской Федерацией в рамках достигнутого соглашения. Поставки этих системы, которые спровоцировали кризис между Белым домом и Анкарой, начались летом 2019 года. США требовали от Турции отказаться от покупки российских комплексов и приобрести вместо них американский Patriot, в противном случае Вашингтон грозил предпринять самые жесткие меры и ввести санкции. Анкара на уступки не пошла.