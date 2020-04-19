Чулпан Хаматова и Гузель Яхина оправдались перед зрителями за недостоверные моменты в сериале «Зулейха открывает глаза»





После премьеры сериала «Зулейха открывает глаза» Чулпан Хаматову, сыгравшую главную героиню в киноленте, и автора романа Гузель Яхину раскритиковали зрители. Их обвиняли в недостоверности исторических фактов и неправильном отражении татарского быта во времена Сталина. Писательница отметила, книга была написана на основе большого количества мемуаров настоящих политзаключенных, а некоторые сцены основаны на реальных фактах из жизни. В свою очередь, актриса ожидала критику со стороны татар. Она была уверена, её будут очень жестко осуждать, как бы она не сыграла.Больше всего внимания привлекло то, что героиня в киноленте разговаривала на русском языке. Однако ни автор романа, ни артистка не знают родную речь. После нескольких проб съёмочная группа решила отказаться от татарского акцента, поскольку это звучало неправильно. Также платок на голове Зулейхи вызвал бурную реакцию со стороны зрителей. «Каждый имеет своё представление того, как всё тогда происходило. И, вероятнее всего, не существует единого канона. Когда пришла советская власть, некоторые женщины не сняли платок, а другие подстригли волосы, отказались от головного убора, однако верили и молились», — сообщила Чулпан Хаматова.