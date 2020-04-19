АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Чулпан Хаматова и Гузель Яхина оправдались перед зрителями за недостоверные моменты в сериале «Зулейха открывает глаза»

Чулпан Хаматова и автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина в прямом эфире в аккаунте фонда «Подари жизнь» оправдались перед пользователями Сети за некоторые недостоверные моменты в сериале. По их словам, у каждого своё представление истории татар.

После премьеры сериала «Зулейха открывает глаза» Чулпан Хаматову, сыгравшую главную героиню в киноленте, и автора романа Гузель Яхину раскритиковали зрители. Их обвиняли в недостоверности исторических фактов и неправильном отражении татарского быта во времена Сталина. Писательница отметила, книга была написана на основе большого количества мемуаров настоящих политзаключенных, а некоторые сцены основаны на реальных фактах из жизни. В свою очередь, актриса ожидала критику со стороны татар. Она была уверена, её будут очень жестко осуждать, как бы она не сыграла.

Больше всего внимания привлекло то, что героиня в киноленте разговаривала на русском языке. Однако ни автор романа, ни артистка не знают родную речь. После нескольких проб съёмочная группа решила отказаться от татарского акцента, поскольку это звучало неправильно. Также платок на голове Зулейхи вызвал бурную реакцию со стороны зрителей. «Каждый имеет своё представление того, как всё тогда происходило. И, вероятнее всего, не существует единого канона. Когда пришла советская власть, некоторые женщины не сняли платок, а другие подстригли волосы, отказались от головного убора, однако верили и молились», — сообщила Чулпан Хаматова.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Чулпан Хаматова и Гузель Яхина оправдались перед зрителями за недостоверные моменты в сериале «Зулейха открывает…
Ученые рассказали о влиянии солнечного света на кишечный…
Оксана Самойлова вместе с неизвестным мужчиной и детьми устроила битву яиц на…
Звезде Бродвея Нику Кордеро ампутировали ногу из-за осложнений от…
Cadillac планирует выпустить компактный кроссовер…
Ирина Дубцова в условиях самоизоляции освятила пасхальные куличи…
Учёные из Японии обнаружили разное течение времени на…
Собчак в шляпе с мухомором приняла участие в виртуальной передаче пасхальных…
В Уфе двое мужчин задохнулись в канализационном…
Ученые: Обнаружен механизм борьбы клеток с инфекцией, который поможет разработать альтернативу…
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и посетил пасхальную…
Мантуров заявил о передаче ледокола "Виктор Черномырдин" Росморпорту в 2020…
"Всегда побеждайте!": Евгений Петросян поздравил поклонников со светлым праздником…
Врач рассказал о заболевании, которое развивает предраковое состояне…
В светлых праздник Пасхи Сергей Безруков показал лицо своего сына…
Эксперты рассказали, почему опасно устанавливать «докатку» на ведущую ось…
Александр Васильев рассказал, что ему повезло лечиться в клинике в…
Учёные из США обнаружили область в мозге, контролирующую пьяное…
Экстрасенсы назвали местоположение звезды «Дом-2» Александра…
Ученые определили механизм влияния коронавируса на…
Беременная Гоар Аветисян на карантине перевоплотилась в Майкла…
Hyundai готовит к дебюту семиместный кроссовер Hyundai…
Актриса Марина Федункив рассказала, что предпочитает естественное…
Steam сделал бесплатными два дополнения Overcooked!…
Лариса Гузеева приняла поздравления по поводу дня рождения…
Архивные фото из вирусной лаборатории Уханя шокировали…
Бойфренд Алексы продолжает общаться с беременной экс-невестой Александрой…
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем…
Просмотреть все новости