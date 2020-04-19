АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Оксана Самойлова вместе с неизвестным мужчиной и детьми устроила битву яиц на Пасху

В микроблоге Instagram в разделе Историй Оксана Самойлова показала, как она с детьми готовится к Пасхе. Поклонники модели теперь гадают, что за таинственный мужчина устроил битву яиц с женой Джигана и ее дочерьми.
Оксана Самойлова вместе с неизвестным мужчиной и детьми устроила битву яиц на Пасху

Оксана Самойлова отмечала Пасху в загородном доме. На видео запечатлено, как 31-летняя знаменитость украшает с детьми главный атрибут христианского стола. Модель отметила, что желающих у них много, поэтому и яиц соответственно красить необходимо достаточное количество. После этого дочери рэпера устроили «битву яиц», а Оксана Самойлова рассказывала им, как это делать правильно. При этом, в кадре появился мужчина в черной футболке, который также комментировал это «соревнование». За кадром модель заявила, что победителя нет, так как от ударов все пасхальные яйца раскрошились.

Поклонники обсуждают, с кем именно Оксана Самойлова отмечает Пасху. Возможно, она проводит праздник в кругу друзей. Некоторые фолловеры высказали предположение, что модель нашла замену своему супругу, который сейчас походит курс реабилитации в клинике для наркозависимых пациентов.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Чулпан Хаматова и Гузель Яхина оправдались перед зрителями за недостоверные моменты в сериале «Зулейха открывает…
Ученые рассказали о влиянии солнечного света на кишечный…
Оксана Самойлова вместе с неизвестным мужчиной и детьми устроила битву яиц на…
Звезде Бродвея Нику Кордеро ампутировали ногу из-за осложнений от…
Cadillac планирует выпустить компактный кроссовер…
Ирина Дубцова в условиях самоизоляции освятила пасхальные куличи…
Учёные из Японии обнаружили разное течение времени на…
Собчак в шляпе с мухомором приняла участие в виртуальной передаче пасхальных…
В Уфе двое мужчин задохнулись в канализационном…
Ученые: Обнаружен механизм борьбы клеток с инфекцией, который поможет разработать альтернативу…
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и посетил пасхальную…
Мантуров заявил о передаче ледокола "Виктор Черномырдин" Росморпорту в 2020…
"Всегда побеждайте!": Евгений Петросян поздравил поклонников со светлым праздником…
Врач рассказал о заболевании, которое развивает предраковое состояне…
В светлых праздник Пасхи Сергей Безруков показал лицо своего сына…
Эксперты рассказали, почему опасно устанавливать «докатку» на ведущую ось…
Александр Васильев рассказал, что ему повезло лечиться в клинике в…
Учёные из США обнаружили область в мозге, контролирующую пьяное…
Экстрасенсы назвали местоположение звезды «Дом-2» Александра…
Ученые определили механизм влияния коронавируса на…
Беременная Гоар Аветисян на карантине перевоплотилась в Майкла…
Hyundai готовит к дебюту семиместный кроссовер Hyundai…
Актриса Марина Федункив рассказала, что предпочитает естественное…
Steam сделал бесплатными два дополнения Overcooked!…
Лариса Гузеева приняла поздравления по поводу дня рождения…
Архивные фото из вирусной лаборатории Уханя шокировали…
Бойфренд Алексы продолжает общаться с беременной экс-невестой Александрой…
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем…
Просмотреть все новости