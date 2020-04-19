Оксана Самойлова вместе с неизвестным мужчиной и детьми устроила битву яиц на Пасху





Оксана Самойлова отмечала Пасху в загородном доме. На видео запечатлено, как 31-летняя знаменитость украшает с детьми главный атрибут христианского стола. Модель отметила, что желающих у них много, поэтому и яиц соответственно красить необходимо достаточное количество. После этого дочери рэпера устроили «битву яиц», а Оксана Самойлова рассказывала им, как это делать правильно. При этом, в кадре появился мужчина в черной футболке, который также комментировал это «соревнование». За кадром модель заявила, что победителя нет, так как от ударов все пасхальные яйца раскрошились.Поклонники обсуждают, с кем именно Оксана Самойлова отмечает Пасху. Возможно, она проводит праздник в кругу друзей. Некоторые фолловеры высказали предположение, что модель нашла замену своему супругу, который сейчас походит курс реабилитации в клинике для наркозависимых пациентов.