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Стас Садальский о призыве Евгения Миронова не надеяться на Бога: «Это у Творца есть другие проблемы?»

Актёр Евгений Миронов в социальном ролике обратился к православным гражданам. Он сообщил, что не стоит ждать чуда от Бога, поскольку он сейчас занят другими делами. Стас Садальский решил прокомментировать данное высказывание.

Недавно Евгений Миронов сообщил, что уже два раза сдавал анализы для прохождения теста на коронавирус. В обоих случаях результат оказался отрицательным. Страх артиста был связан с подозрением у его директора театра Марии Ревякиной наличия вируса в организме. Артист записал социальный ролик, в котором обратился к верующим. Слова худрука Театра Наций о том, что не стоит ждать чуда от Бога в светлый праздник Пасхи, не понравились актёру Станиславу Садальскому.

Ему не понравилась формулировка фразы, озвученная в видео. «Давайте не будем ждать чуда от Бога», - заявил Миронов. Он поинтересовался у в своих поклонников, от кого тогда этого стоит ждать. Также артист раскритиковал высказывание Миронова о том, что Господь занят другими делами, и ему не до спасения людей. «Это у Творца всего видимого и невидимого, всей Вселенной, миров и всего, что существует, есть другие проблемы?» - поинтересовался Садальский. На данный момент актёр соблюдает режим самоизоляции, поскольку остался без работы. В свою очередь, у Евгения Миронова очень много разных проектов. Он отмечает, новые постановки будут выпускаться после снятия ограничительных мер.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:00

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