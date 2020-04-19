Звезде Бродвея Нику Кордеро ампутировали ногу из-за осложнений от коронавируса

Канадский актёр Ник Кордеро был госпитализирован в отделение интенсивной терапии с диагнозом пневмония. Его супруга Аманда Клоотс просит фанатов в своём Instagram-аккаунте помолиться за мужа, для неё весь мир остановился. Она считает, что все неприятности начались из-за неправильно поставленного диагноза, врачи не сразу поняли, что у знаменитости COVID-19. Ник Кордеро был очень слаб, он находился в критическом состоянии и был подключён к аппарату ИВЛ. У артиста начались проблемы со свертыванием крови на правой ноге , как результат: была проведена операция по ампутации конечности.Клоотс, поддерживая мужа, сказала ему, что он сильный и нужно бороться за жизнь ради сына, а потом попросила фанатов Кордеро прислать видеоролики со словами поддержки. Так как деятельность кумира напрямую связана с Бродвеем, поклонники стали отправлять звезде видео танцев. Операция прошла успешно, написала Аманда Клоотс в социальных сетях.Актёр театра и кино Ник Кордеро прославился благодаря мюзиклу «Пули над Бродвеем» в роли Чича, за что получил премию «Кружок внешней критики», он также снимался в постановке «Токсичный мститель» и кинокартинах «Город банд», «Рок на века» и «Официантка».