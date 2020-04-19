Cadillac планирует выпустить компактный кроссовер XT2
Концерн GM еще шесть лет назад зарегистрировал в бюро USPTO патент на создание компактного кроссовера. Недавно появилась информация, что в модельной линейке бренда Cadillac все-таки появится версия под названием XT2.
Оказалось, что у бренда истек срок действия данного патента, поэтому GM подал в USPTO новую заявку. Однако теперь торговая марка называется просто XT2 без слова Cadillac. Патент пока рассматривают, но производитель уверен, что эта модель встанет на конвейер.
Субкомпактный кроссовер, который планирует выпустить компания, расположится на одну ступень ниже, чем модель XT4. Новинка от Cadillac сможет составить достойную конкуренцию BMW X1 и Mercedes-Benz GLA.
Оказалось, что у бренда истек срок действия данного патента, поэтому GM подал в USPTO новую заявку. Однако теперь торговая марка называется просто XT2 без слова Cadillac. Патент пока рассматривают, но производитель уверен, что эта модель встанет на конвейер.
Субкомпактный кроссовер, который планирует выпустить компания, расположится на одну ступень ниже, чем модель XT4. Новинка от Cadillac сможет составить достойную конкуренцию BMW X1 и Mercedes-Benz GLA.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:37