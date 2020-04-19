Cadillac планирует выпустить компактный кроссовер XT2





Оказалось, что у бренда истек срок действия данного патента, поэтому GM подал в USPTO новую заявку. Однако теперь торговая марка называется просто XT2 без слова Cadillac. Патент пока рассматривают, но производитель уверен, что эта модель встанет на конвейер.Субкомпактный кроссовер, который планирует выпустить компания, расположится на одну ступень ниже, чем модель XT4. Новинка от Cadillac сможет составить достойную конкуренцию BMW X1 и Mercedes-Benz GLA.