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Учёные из Японии обнаружили разное течение времени на Земле

Учёные из Японии обнаружили, что время в обсерватории Tokyo Skytree, расположенной на высоте около 450 м, течет немного быстрее, чем у основания башни. В частности, разница составляет приблизительно 4 наносекунды.

Рекордно точные оптические часы, имеющие погрешность работы всего 1 секунду за 16 миллиардов лет помогли сделать уникальное открытие. Факт, который был установлен специалистами из Японии, подтвердил теорию относительности Альберта Эйнштейна. Учёный отмечал, время под влиянием гравитации сильной мощности всегда будет замедлять свой ход, а в условиях с меньшей силой тяжести, наоборот, ускорять.

В ходе эксперимента специалисты расположили два рекордно точных устройства на разных высотах – 3 и 456 метров над уровнем моря. За семь дней измерений эксперты пришли к выводу, что время на верхних часах идет на 4 наносекунды быстрее, чем на нижних. «Мы стремились воочию продемонстрировать способность ведения очень точных измерений, пребывая почти в любом месте за пределами научной лаборатории, используя переносные устройства. Данное открытие положит начало разработки сверхточных часов», - сообщают специалисты.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:21

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