Мантуров заявил о передаче ледокола "Виктор Черномырдин" Росморпорту в 2020 году
Денис Мантуров, стоящий во главе Министерства промышленности и торговли, рассказал в эфире телеканала "Россия-1", что в 2020 году должна состояться передача ледокола "Виктор Черномырдин" Росморпорту. Также министр отметил, что изначально стоимость проекта составляла 8 млрд рублей, а на текущий момент она увеличилась до суммы в более 10 миллиардов.
В рамках программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" Мантуров сообщил о надежде в том, что Министерство транспорта поддержит эту идею, а вместе будут найдены решения для полного закрытия всех контрактных условий заказчика. В таком случае передача "Виктора Черномырдина" состоится уже в текущем году. Изменение суммы контракта, по словам министра, может привести к тому, что контракт будет пересмотрен.
Этот ледокол строился на "Адмиралтейских верфях", входящих в состав "Объединенной судостроительной корпорации". В настоящий момент судно полностью готово и ждет ледовых испытаний, а также последующей сдачи. Ранее сообщалось о планах передачи ледокола заказчику в первом квартале нынешнего года, а перед этим была озвучена дата декабрь 2019-го. Ледокол "Виктор Черномырдин" мощностью 25 МВт начали строить в декабре 2012 года в рамках проекта 22600. Считается, что судно будет одним из самых мощнейших во всем мире неатомным ледоколом, а использовать его заказчик планирует на Северном морском пути.
В рамках программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" Мантуров сообщил о надежде в том, что Министерство транспорта поддержит эту идею, а вместе будут найдены решения для полного закрытия всех контрактных условий заказчика. В таком случае передача "Виктора Черномырдина" состоится уже в текущем году. Изменение суммы контракта, по словам министра, может привести к тому, что контракт будет пересмотрен.
Этот ледокол строился на "Адмиралтейских верфях", входящих в состав "Объединенной судостроительной корпорации". В настоящий момент судно полностью готово и ждет ледовых испытаний, а также последующей сдачи. Ранее сообщалось о планах передачи ледокола заказчику в первом квартале нынешнего года, а перед этим была озвучена дата декабрь 2019-го. Ледокол "Виктор Черномырдин" мощностью 25 МВт начали строить в декабре 2012 года в рамках проекта 22600. Считается, что судно будет одним из самых мощнейших во всем мире неатомным ледоколом, а использовать его заказчик планирует на Северном морском пути.
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:41