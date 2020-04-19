АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Мантуров заявил о передаче ледокола "Виктор Черномырдин" Росморпорту в 2020 году

Денис Мантуров, стоящий во главе Министерства промышленности и торговли, рассказал в эфире телеканала "Россия-1", что в 2020 году должна состояться передача ледокола "Виктор Черномырдин" Росморпорту. Также министр отметил, что изначально стоимость проекта составляла 8 млрд рублей, а на текущий момент она увеличилась до суммы в более 10 миллиардов.

В рамках программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" Мантуров сообщил о надежде в том, что Министерство транспорта поддержит эту идею, а вместе будут найдены решения для полного закрытия всех контрактных условий заказчика. В таком случае передача "Виктора Черномырдина" состоится уже в текущем году. Изменение суммы контракта, по словам министра, может привести к тому, что контракт будет пересмотрен.

Этот ледокол строился на "Адмиралтейских верфях", входящих в состав "Объединенной судостроительной корпорации". В настоящий момент судно полностью готово и ждет ледовых испытаний, а также последующей сдачи. Ранее сообщалось о планах передачи ледокола заказчику в первом квартале нынешнего года, а перед этим была озвучена дата декабрь 2019-го. Ледокол "Виктор Черномырдин" мощностью 25 МВт начали строить в декабре 2012 года в рамках проекта 22600. Считается, что судно будет одним из самых мощнейших во всем мире неатомным ледоколом, а использовать его заказчик планирует на Северном морском пути.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Всегда побеждайте!": Евгений Петросян поздравил поклонников со светлым праздником…
Врач рассказал о заболевании, которое развивает предраковое состояне…
В светлых праздник Пасхи Сергей Безруков показал лицо своего сына…
Эксперты рассказали, почему опасно устанавливать «докатку» на ведущую ось…
Александр Васильев рассказал, что ему повезло лечиться в клинике в…
Учёные из США обнаружили область в мозге, контролирующую пьяное…
Экстрасенсы назвали местоположение звезды «Дом-2» Александра…
Ученые определили механизм влияния коронавируса на…
Беременная Гоар Аветисян на карантине перевоплотилась в Майкла…
Hyundai готовит к дебюту семиместный кроссовер Hyundai…
Актриса Марина Федункив рассказала, что предпочитает естественное…
Steam сделал бесплатными два дополнения Overcooked!…
Лариса Гузеева приняла поздравления по поводу дня рождения…
Архивные фото из вирусной лаборатории Уханя шокировали…
Бойфренд Алексы продолжает общаться с беременной экс-невестой Александрой…
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем…
"Излучайте энергию добра": Анна Семенович поздравила фанатов с…
Эпидемиологи сообщили, что бессимптомные больные могут стать "вакциной от…
Звезда сериала «Хроника эпидемии» Жюли ЛеБретон ради роли изучала…
Asus планирует выпуск нового Zenbook 14 с мощными процессором и…
Игорь Николаев поздравил поклонников с Пасхой и показал архивное фото со старшей дочерью…
Ученые из "Росатома" создали систему стерилизации медоборудования…
"Филипп - это уже что-то святое в нашей семье": Галкин не ревнует Пугачеву к…
Академик Александр Чучалин раскрыл тайны…
Никас Сафронов отверг Наталью Штурм из-за маленьких…
Опубликованы первые рендеры четырехдверного Ford Mustang…
Оксана Воеводина рассказала об изменениях в жизни после рождения сына…
Владимир Путин: "Общество преодолевает фобии прошлого, связанные с…
Просмотреть все новости