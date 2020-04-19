Мантуров заявил о передаче ледокола "Виктор Черномырдин" Росморпорту в 2020 году





В рамках программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" Мантуров сообщил о надежде в том, что Министерство транспорта поддержит эту идею, а вместе будут найдены решения для полного закрытия всех контрактных условий заказчика. В таком случае передача "Виктора Черномырдина" состоится уже в текущем году. Изменение суммы контракта, по словам министра, может привести к тому, что контракт будет пересмотрен.Этот ледокол строился на "Адмиралтейских верфях", входящих в состав "Объединенной судостроительной корпорации". В настоящий момент судно полностью готово и ждет ледовых испытаний, а также последующей сдачи. Ранее сообщалось о планах передачи ледокола заказчику в первом квартале нынешнего года, а перед этим была озвучена дата декабрь 2019-го. Ледокол "Виктор Черномырдин" мощностью 25 МВт начали строить в декабре 2012 года в рамках проекта 22600. Считается, что судно будет одним из самых мощнейших во всем мире неатомным ледоколом, а использовать его заказчик планирует на Северном морском пути.