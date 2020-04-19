Apple раскрыла подробности изготовления лицевого щитка для защиты от коронавируса





Защитные щитки Apple начала выпускать, чтобы помочь медработникам обезопасить себя в разгар пандемии. В документации есть чертежи конструкции, а также описание используемых материалов. Разработчики советуют использовать не поликарбонат, а пластик ПЭТГ или ПЭТ, из-за его хрупкости. Эти материалы пойдут на изготовление самого лицевого щитка и головного крепления. В рекомендациях обозначено, что для ремешка подойдет силикон, в котором нет латекса.Кроме этого, Apple поделилась спецификациями методов изготовления защитного щитка. Однако они могут применяться только в условиях крупномасштабного производства. Необходима резка лазером, вырубная штамповка и водоструйная обработка. Поэтому данная документация предназначается только для компаний, которые могут обеспечить изготовление конструкции в условиях завода.