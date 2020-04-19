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Apple раскрыла подробности изготовления лицевого щитка для защиты от коронавируса

Пару недель назад Тим Кук рассказал о том, что корпорация Apple выпустила лицевые щитки для защиты от коронавируса. Теперь представители компании раскрыли подробности изготовления этого приспособления, опубликовав соответствующую документацию и чертежи.
Apple раскрыла подробности изготовления лицевого щитка для защиты от коронавируса

Защитные щитки Apple начала выпускать, чтобы помочь медработникам обезопасить себя в разгар пандемии. В документации есть чертежи конструкции, а также описание используемых материалов. Разработчики советуют использовать не поликарбонат, а пластик ПЭТГ или ПЭТ, из-за его хрупкости. Эти материалы пойдут на изготовление самого лицевого щитка и головного крепления. В рекомендациях обозначено, что для ремешка подойдет силикон, в котором нет латекса.

Кроме этого, Apple поделилась спецификациями методов изготовления защитного щитка. Однако они могут применяться только в условиях крупномасштабного производства. Необходима резка лазером, вырубная штамповка и водоструйная обработка. Поэтому данная документация предназначается только для компаний, которые могут обеспечить изготовление конструкции в условиях завода.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:00

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