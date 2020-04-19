Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и посетил пасхальную службу





Во время пасхальной службы в храме насчитывалось 50-60 человек, безопасность обеспечивалась полицией. Стоит отметить, что дочь Ивана Охлобыстина, присутствовавшая вместе со знаменитым отцом в храме, недавно была заражена коронавирусной инфекцией и уже успела выздороветь. Недавно представители Московского патриархата обратились к верующим с просьбой не посещать службы на время вспышки коронавируса. Людям порекомендовали придерживаться режима самоизоляции и смотреть богослужения в онлайн-режиме.Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил граждан со светлым праздником Пасхи. Он обратил внимание людей на воздержание от посещения церковных служб по причине опасности инфицирования. «Пасха - это важный праздник для православных христиан. Поэтому хочу обратиться к сознательным гражданам с просьбой не посещать храмы во время пандемии COVID-19, об этом также сообщает патриарх Кирилл», – отмечается в обращении мэра. Согласно требованию санитарных властей Москвы, из-за вспышки коронавирусной инфекции РПЦ решила проводить службы Страстной недели в отсутствие прихожан. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.