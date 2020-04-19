Ирина Дубцова в условиях самоизоляции освятила пасхальные куличи дома

38-летняя экс-солистка группы «Девочки» в своём микроблоге рассказала, как готовилась к большому православному празднику на карантине. Звезда, комментируя свои пасхальные фото и видео, начала с фразы «Христос Воскрес!», а затем рассказала, что они семьей сами испекли куличи и сами их освятили, трижды прочитав молитву.Победительница «Фабрики звёзд — 4» поздравила поклонников с праздником Пасхи, желая всем мира, здоровья и счастья. Фолловеры не заставили себя долго ждать и ответили Дубцовой словами «Воистину Воскрес», назвали пасхальный стол знаменитости мини-шедевром и пожелали, чтобы Господь хранил исполнительницу и её родных.