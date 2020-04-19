Собчак в шляпе с мухомором приняла участие в виртуальной передаче пасхальных яиц





Этот челлендж запустил журналист Илья Красильщик. Он бесконтактно передал крашеное яйцо Михаилу Зыгарю, а писатель - Ксении Собчак. Супруга Константина Богомолова решила добавить немного эпатажа в поздравление православных с Пасхой. Поэтому знаменитость передавала свое яйцо в постели, обернувшись полотенцем, словно только вышла из душа. На ее голове красовалась необычная шляпа с мухомором и ягодами, напоминающими волчьи. Звезда «Док-Тока» передала эстафету собственнице фитнес-клубов Ольге Слуцкер.Также Ксения Собчак показала свой праздничный пасхальный стол. За ним сидел ее супруг Константин Богомолов, с которым она устроила «битву» крашеных яиц. В результате победа досталась режиссеру.