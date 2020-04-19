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Собчак в шляпе с мухомором приняла участие в виртуальной передаче пасхальных яиц

В микроблоге Instagram Ксения Собчак приняла участие в новом челлендже, суть которого заключается в виртуальной передаче пасхальных яиц. Телеведущая опубликовала в Историях видео, на котором он запечатлена в шляпе с мухомором.
Собчак в шляпе с мухомором приняла участие в виртуальной передаче пасхальных яиц

Этот челлендж запустил журналист Илья Красильщик. Он бесконтактно передал крашеное яйцо Михаилу Зыгарю, а писатель - Ксении Собчак. Супруга Константина Богомолова решила добавить немного эпатажа в поздравление православных с Пасхой. Поэтому знаменитость передавала свое яйцо в постели, обернувшись полотенцем, словно только вышла из душа. На ее голове красовалась необычная шляпа с мухомором и ягодами, напоминающими волчьи. Звезда «Док-Тока» передала эстафету собственнице фитнес-клубов Ольге Слуцкер.

Также Ксения Собчак показала свой праздничный пасхальный стол. За ним сидел ее супруг Константин Богомолов, с которым она устроила «битву» крашеных яиц. В результате победа досталась режиссеру.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:13

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